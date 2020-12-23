Курс доллара вырос еще на 20 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает пятый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 28,4551 гривен за 1 доллар (+0,2038 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 28,2513 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,41 гривен за доллар, курс в покупке до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,64 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.