Курс долара на міжбанку знижується після тижневого зростання

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,39 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3700 - 28,3950 грн/долар, євро 34,6312 - 34,6617 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3797 грн/рубль.

Відзначимо, 23 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4100 - 28,4400 грн/долар, євро 34,6772 - 34,7110 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на такому рівні: 28,4551 гривень за 1 долар (+0,2038 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 28,2513 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.