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Курс доллара на межбанке резко упал


Доллар подешевел еще на 14 копеек

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 29 июля 2019 года снизился на 14 копеек - до 26,24 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек - до 28,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги на межбанке закрылись в диапазоне 25,2150 - 25,2400 грн/доллар, евро 28,0592 - 28,0845 грн/евро, российский рубль 0,3967 - 0,3975 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,2150      25,2400

EUR/UAH     28,0592      28,0845

RUB/UAH     0,3967        0,3975

 

Отметим, сегодня на межбанке валютные торги открылись в диапазоне 25,3300 - 25,3600 грн/доллар, евро 28,1720 - 28,2028 грн/евро, российский рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль. Открытие межбанка 29 июля показало, что гривна продолжила укрепляться по отношению к иностранным валютам.

Как следствие, Национальный банк Украины на 30 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,25 гривен за доллар, понизив его еще на 18 копеек. Таким образом, курс доллара по отношению к гривне достиг очередного минимума в 2019 году.

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