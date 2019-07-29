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Курс долара на міжбанку різко впав


Долар подешевшав ще на 14 копійок

Курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу 29 липня 2019 року знизився на 14 копійок - до 26,24 гривень за долар, курс купівлі - до 25,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок - до 28,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2150 - 25,2400 грн/долар, євро 28,0592 - 28,0845 грн/євро, російський рубль 0,3967 - 0,3975 грн/рубль.

Валюта        Bid           Offer

USD/UAH   25,2150   25,2400

EUR/UAH   28,0592   28,0845

RUB/UAH   0,3967     0,3975

 

Відзначимо, сьогодні на міжбанку валютні торги відкрилися в діапазоні 25,3300 - 25,3600 грн/долар, євро 28,1720 - 28,2028 грн/євро, російський рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль. Відкриття міжбанку 29 липня показало, що гривня продовжила зміцнюватися по відношенню до іноземних валют.

Як наслідок, Національний банк України на 30 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,25 гривень за долар, знизивши його ще на 18 копійок. Таким чином, курс долара по відношенню до гривні досяг чергового мінімуму в 2019 році.

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