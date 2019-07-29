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Курс доллара на межбанке продолжает падать

Новости » Финансы    29.07.2019 - 10:50
Курс доллара на межбанке продолжает падать
Фото: курс доллара начала снова снижаться (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара на утро 29 июля снизился еще на две копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:32 29 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 25,36 гривен за доллар, курс в покупке - 25,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку - до 28,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3300    - 25,3600 грн/доллар, евро 28,1720 - 28,2028 грн/евро, российский рубль 0,4034 - 0,4044 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,3300    25,3600

EUR/UAH     28,1720    28,2028

RUB/UAH     0,3984      0,3990

Курс доллара на межбанке продолжает падать

Напомним, 26 июля 2019 года торги на межбанке закрылись в диапазоне 25,3500 - 25,3800 грн/доллар, евро 28,2170 - 28,2454 грн/евро, российский рубль 0,4060 - 0,4012 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля установил официальный курс на уровне 25,43 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. В частности, официальный курс гривны к доллару на сегодня установлен на уровне 2543,9728 гривен за 100 долларов (-4,7609 гривен). Таким образом, курс доллара упал до нового минимума в 2019 году.

 

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