Курс доллара на межбанке продолжает расти

Фото: коллаж (Pixabay)

Межбанковский курс вырос на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 13 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,90 грн/доллар, в покупке до 27,87 грн/доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,51 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7900 - 27,8300 грн/доллар, евро 31,4860 - 31,5286 грн/евро, российский рубль 0,4178 - 0,4186 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,9000

EUR/UAH 31,4847 31,5130

RUB/UAH 0,4193 0,4202

Напомним, 13 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7400 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,4654 - 31,5108 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,86 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 2786,7006 гривен за 100 долларов (+5,8871 гривен).