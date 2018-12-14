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Курс долара на міжбанку продовжує рости

Новини » Фінанси    14.12.2018 - 13:42
Курс долара на міжбанку продовжує рости
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс виріс на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 13 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,90 грн/долар, купівлі до 27,87 грн/долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,51 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7900 - 27,8300 грн/долар, євро 31,4860 - 31,5286 грн/євро, російський рубль 0,4178 - 0,4186 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8700    27,9000

EUR/UAH     31,4847    31,5130

RUB/UAH     0,4193       0,4202

Курс долара на міжбанку продовжує рости

Нагадаємо, 13 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7400 - 27,7800 грн/долар, євро 31,4654 - 31,5108 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 2786,7006 гривень за 100 доларів (+5,8871 гривень).

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Теми: Курс долара
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