Курс доллара на межбанке продолжает расти

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс вырос на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 12 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 16 копеек до 27,88 грн/доллар, в покупке до 27,84 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 31,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7700 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,4439 - 31,4555 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8400 27,8800

EUR/UAH 31,5538 31,5964

RUB/UAH 0,4188 0,4196

Напомним, 11 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,70 - 27,725 грн/доллар, евро 31,4007 - 31,4262 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2771,3165 гривен за 100 долларов (-6,3659 гривен).