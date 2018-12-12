Курс долара на міжбанку продовжує рости

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс виріс на 16 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 12 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 16 копійок до 27,88 грн/долар, купівлі до 27,84 грн/долар. Курс євро у продажу зріс на 17 копійок до 31,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7700 - 27,7900 грн/долар, євро 31,4439 - 31,4555 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8400 27,8800

EUR/UAH 31,5538 31,5964

RUB/UAH 0,4188 0,4196

Нагадаємо, 11 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,70 - 27,725 грн/долар, євро 31,4007 - 31,4262 грн/євро, російський рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 грудня встановлено на такому рівні: 2771,3165 гривень за 100 доларів (-6,3659 гривень).