Курс доллара на межбанке приблизился к психологической отметке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,90 гривен за доллар, курс в покупке - 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2372 - 29,2645 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9700 26,9000 EUR/UAH 29,2372 29,2645 RUB/UAH 0,3748 0,3756

Торги по доллару на межбанке 22 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,8600 - 26,9000 грн/доллар, евро 29,2612 - 29,3048 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар.

Аналитики прогнозируют, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в течение прошлой недели.