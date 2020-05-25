Курс долара на міжбанку наблизився до психологічної позначки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,90 гривень за долар, курс купівлі - 26,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 29,2372 - 29,2645 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9700 26,9000 EUR/UAH 29,2372 29,2645 RUB/UAH 0,3748 0,3756

Торги по долару на міжбанку 22 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,9000 грн/долар, євро 29,2612 - 29,3048 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар.

Аналітики прогнозують, що долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку протягом минулого тижня.