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Курс долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 17:05
Курс долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень Фото: курс долара перевищив рівень 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 2 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 17 копійок до 28,04 гривень за долар, курс купівлі до 28,01 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 32,95 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0150 - 28,0400 грн/долар, євро 32,9316 - 32,9582 грн/євро, російський рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 квітня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 32,7460 - 32,7695 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3652 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 27,9555 гривень за 1 долар (+0,1231 грн). При цьому курс долара на 2 квітня становить 27,8324 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, в квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.

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