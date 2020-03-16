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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новости » Финансы     16.03.2020 - 17:10
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар за один день подорожал на 50 копеек, несмотря на меры НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 16 марта 2020 года вырос на 50 копеек до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 29,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7200 грн/доллар, евро 29,6254 - 29,6672 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3599 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6800

26,7200

EUR/UAH

29,6254

29,6672

RUB/UAH

0,3591

0,3599

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, 13 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1900 - 26,2200 грн/доллар, евро 29,0813 - 29,1120 грн/евро, российский рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 16 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 58 копеек до 27,18 гривен за доллар, курс евро вырос на 52 копейки до 30,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,40 (25,98 - 13 марта), продажи - 27,18 (26,60 - 13 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (28,91 - 13 марта), продажи - 30,20 (29,68 - 13 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,25 - 13 марта), продажи 3,73 (3,70 - 13 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар, что на 44 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 26,5249 гривен за 1 доллар (+0,4359 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 26,089 гривен за 1 доллар.

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Темы: Курс доллара
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