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Курс долара на міжбанку подолав ще одну психологічну відмітку

Новини » Фінанси     17.03.2020 - 10:40
Курс долара на міжбанку подолав ще одну психологічну відмітку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 27 гривень, євро - дорожче 30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 30 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 41 копійку до 30,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9900 - 27,0200 грн/долар, євро 30,0398 - 30,0705 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3631 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9900

27,0200

EUR/UAH

30,0398

30,0705

RUB/UAH

0,3624

0,3631

Курс долара на міжбанку подолав ще одну психологічну відмітку

Нагадаємо, 16 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7200 грн/долар, євро 29,6254 - 29,6672 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3599 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар, що на 44 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 березня встановлено на такому рівні: 26,5249 гривень за 1 долар (+0,4359 грн). При цьому курс долара на 16 березня становить 26,089 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти 16 березня продав 130,50 млн доларів. Оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 258,90 млн доларів за курсом від 26,37 до 26,56 грн/долар. У результаті НБУ продав 130,50 млн доларів, середньозважений курс склав 26,5425 гривень за долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемії коронавіруса.

НБУ на 17 березня різко підвищив офіційний курс долара Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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