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Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 13 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке - 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0700 - 28,0900 грн/доллар, евро 33,4987 - 33,5226 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Напомним, 12 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,2800 - 33,3000 грн/евро, российский рубль 0,3612 - 0,3615 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,01 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 28,0156 гривен за 1 доллар (+0,0821 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет: 27,9335 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые со 2 марта, когда он составлял 28,0007 гривен за доллар.

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