Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 13 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 28,09 гривень за долар, курс купівлі - 28,07 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 33,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 12 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2800 - 33,3000 грн/євро, російський рубль 0,3612 - 0,3615 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,0700 - 28,0900 грн/долар, євро 33,4987 - 33,5226 грн/євро, російський рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 28,0156 гривень за 1 долар (+0,0821 грн). При цьому курс долара на 13 квітня складає: 27,9335 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з 2 березня, коли він становив 28,0007 гривень за долар.