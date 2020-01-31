Курс доллара на межбанке поднялся выше 25 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 31 января 2020 года вырос на 15 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс в покупке до 25,02 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 27,71 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0200 - 25,0500 грн/доллар, евро 27,6826 - 27,7103 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0200 25,0500 EUR/UAH 27,6826 27,7103 RUB/UAH 0,3919 0,3924

Напомним, 30 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,4106 - 27,4522 грн/евро, российский рубль 0,3930 - 0,3938 грн/руб

В то же время в обменных пунктах Украины 31 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,08 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,85 (24,82 - 30 января), продажи - 25,08 (25,05 - 30 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,28 (27,17 - 30 января), продажи - 27,65 (27,61 - 30 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,65 (3,66 - 30 января), продажи 3,98 (3,99 - 30 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 25,0294 гривен за 1 доллар (+0,1098 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет 24,9196 гривен за 1 доллар.