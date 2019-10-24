Курс доллара на межбанке поднялся выше 25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,06 гривен за доллар, курс в покупке до 25,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,9669 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0200 - 25,0600 грн/доллар, евро 27,9248 - 27,9669 грн/евро, российский рубль 0,3923 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0200 25,0600 EUR/UAH 27,9248 27,9669 RUB/UAH 0,3923 0,3930

Напомним, 23 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9900 - 25,0200 грн/доллар, евро 27,7988 - 27,8247 грн/евро, российский рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2489,2529 гривен за 100 долларов (+4,79 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Согласно обновленному макропрогнозу, в 2021 году курс составит 27,0 грн/доллар, в 2022 году - в 27,5 грн/доллар.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.