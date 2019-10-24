Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,06 гривень за долар, курс купівлі до 25,02 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 27,9669 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0200 - 25,0600 грн/долар, євро 27,9248 - 27,9669 грн/євро, російський рубль 0,3923 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0200 25,0600 EUR/UAH 27,9248 27,9669 RUB/UAH 0,3923 0,3930

Нагадаємо, 23 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,9900 - 25,0200 грн/долар, євро 27,7988 - 27,8247 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2489,2529 гривень за 100 доларів (+4,79 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України очікує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Згідно з оновленим макропрогнозом, у 2021 році курс складе 27,0 грн/долар, у 2022 році - у 27,5 грн/долар.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.