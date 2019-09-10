Курс доллара на межбанке поднялся выше 25 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 10 сентября 2019 года вырос на 6 копеек до 25,03 гривен за доллар, курс в покупке до 25,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,62 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0000 - 25,0300 грн/доллар, евро 27,6000 - 27,6281 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0000 25,0300 EUR/UAH 27,6000 27,6281 RUB/UAH 0,3814 0,3822

Напомним, 9 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9550 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,5772 - 27,6023 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 2488,2279 гривен за 100 долларов (-14,4288 гривен). Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 27,72 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,80 (24,93 - 9 сентября), продажи - 25,05 (25,18 - 9 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,26 (27,42 - 9 сентября), продажи - 27,72 (27,86 - 9 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 сентября), продажи 3,84 (3,86 - 9 сентября) грн за 10 рублей.