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Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 грн/долар

Новини » Фінанси    10.09.2019 - 17:05
Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 грн/долар
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Після падіння до трирічного мінімуму курс знову пішов вгору

Курс долара на міжбанку в продажу 10 вересня 2019 року виріс на 6 копійок до 25,03 гривень за долар, курс купівлі до 25,00 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 27,62 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0000 - 25,0300 грн/долар, євро 27,6000 - 27,6281 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0000

25,0300

EUR/UAH

27,6000

27,6281

RUB/UAH

0,3814

0,3822

Курс долара на міжбанку піднявся вище 25 грн/долар

Нагадаємо, 9 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9550 - 24,9700 грн/долар, євро 27,5772 - 27,6023 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,88 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 2488,2279 гривень за 100 доларів (-14,4288 гривень). Таким чином, офіційний курс долара впав нижче рівня 25 грн/долар вперше з серпня 2016 року. В останній раз курс був нижче тільки 14 серпня 2016 року - 2485,041 грн за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 10 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,05 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 27,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,93 - 9 вересня), продажу - 25,05 (25,18 - 9 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,26 (27,42 - 9 вересня), продажу - 27,72 (27,86 - 9 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 9 вересня), продажу 3,84 (3,86 - 9 вересня) грн за 10 рублів.

Курс долара впав нижче 25 грн вперше за три роки Курс долара 10 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Теми: Курс долара
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