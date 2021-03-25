Курс доллара на межбанке поднялся до 28 гривен впервые с начала месяца

Курс доллара на межбанке в продаже 25 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,03 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 33,0108 - 33,0344 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет: 27,8706 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет три дня подряд.