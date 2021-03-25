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Курс долара на міжбанку піднявся до 28 гривень вперше з початку місяця

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 25 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі до 27,98 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,0000 грн/долар, євро 33,0108 - 33,0344 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Нагадаємо, 24 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,0147 - 33,0383 грн/євро, російський рубль 0,3655 - 0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9698 гривень за 1 долар (+0,0992 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить: 27,8706 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте три дні поспіль.

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