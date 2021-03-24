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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 17:12
Курс доллара ускорил рост на межбанке Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 24 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,03 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,0147 - 33,0383 грн/евро, российский рубль 0,3655 - 0,3759 грн/рубль.

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 23 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,9950 - 33,0132 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,8706 гривен за 1 доллар (+0,1411 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 27,7295 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

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