Курс доллара на межбанке остался на уровне 26,74 гривен/доллар

Курс евро вырос на одну копейку

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 30 июля 2018 года не изменился и составил 26,74 грн/долл, курс в покупке тоже не изменился - 26,71 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,16 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 31,1331 - 31,1654 грн/евро, российский рубль 0,4249 - 0,4256 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 31,1331 31,1654

RUB/UAH 0,4249 0,4256

Напомним, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400, евро 31,1224 - 31,1547 грн/евро, российский рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 30 июля 2018 года ослабил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 676,1506 гривны за 100 долларов (+11,0094);

3 111,0251 гривны за 100 евро (-11,4543);

4,2497 гривны за 10 рублей (+0,0288).