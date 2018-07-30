Курс долара на міжбанку залишився на рівні 26,74 грн/долар
Курс євро виріс на одну копійку
Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 30 липня 2018 року не змінився і склав 26,74 грн/дол, курс купівлі теж не змінився - 26,71 грн/дол. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку - до 31,16 грн/євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 31,1331 - 31,1654 грн/євро, російський рубль 0,4249 - 0,4256 грн/рубль.
Валюти Bid Offer
USD/UAH 26,7100 26,7400
EUR/UAH 31,1331 31,1654
RUB/UAH 0,4249 0,4256
Нагадаємо, 27 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400, євро 31,1224 - 31,1547 грн/євро, російський рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.
Національний банк України на 30 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:
2 676,1506 гривні за 100 доларів (+11,0094);
3 111,0251 гривні за 100 євро (-11,4543);
4,2497 гривні за 10 рублів (+0,0288).