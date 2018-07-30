Курс долара на міжбанку залишився на рівні 26,74 грн/долар

Новини Фінанси 30.07.2018 - 10:44
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)

Курс євро виріс на одну копійку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 30 липня 2018 року не змінився і склав 26,74 грн/дол, курс купівлі теж не змінився - 26,71 грн/дол. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку - до 31,16 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 31,1331 - 31,1654 грн/євро, російський рубль 0,4249 - 0,4256 грн/рубль.

Валюти       Bid          Offer

USD/UAH   26,7100   26,7400

EUR/UAH   31,1331   31,1654

RUB/UAH   0,4249     0,4256

Нагадаємо, 27 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400, євро 31,1224 - 31,1547 грн/євро, російський рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Національний банк України на 30 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 676,1506 гривні за 100 доларів (+11,0094);

3 111,0251 гривні за 100 євро (-11,4543);

4,2497 гривні за 10 рублів (+0,0288).

НБУ на 30 липня понизив курс гривні до 26,76 грн/долар
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