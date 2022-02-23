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Курс долара на міжбанку оновив семирічний максимум

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Україна, Середа 23 лютого 2022 17:19
Курс долара на міжбанку оновив семирічний максимум Фото: курс долара виріс на 42 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 23 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 42 копійки до 29,48 гривень за долар, курс в покупці до 29,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 43 копійки до 33,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 29,4300 - 29,4800 грн/долар, євро 33,3539 - 33,4096 грн/євро, російський рубль 0,3659-0,3667 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку оновив семирічний максимум

Вище курс на міжбанку був тільки в кінці лютого 2015 року - близько 30 гривень за долар.

Нагадаємо, 22 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 29,0450 - 29,0650 грн/долар, євро 32,9544 - 32,9771 грн/євро, російський рубль 0,3670 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Курс зріс на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень.

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