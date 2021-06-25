Курс доллара на межбанке немного снизился после вчерашнего роста

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 27,4800 - 27,5000 грн/доллар, евро 32,8248 - 32,8487 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Отметим, накануне торги закрылись в диапазоне: доллар 27,5300 - 27,5600 грн/доллар, евро 32,9011 - 32,9369 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) после нескольких дней падения решил резко поднять курс доллара почти на 20 копеек.

Официальный курс на 25 июня 2021 года установлен на таком уровне: 27,4589 гривен за 1 доллар (+ 0,1852 грн). При этом курс доллара на 24 июня составлял: 27,2737 гривен за 1 доллар.

Что прогнозировали аналитики

Согласно прогнозам аналитиков, на этой неделе ожидался рост курса доллара к гривне. В частности, на межбанке предполагалось, что доллар достигнет отметки около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.