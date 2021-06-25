Курс долара на міжбанку трохи знизився після вчорашнього підйому

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 27,4800 - 27,5000 грн/долар, євро 32,8248 - 32,8487 грн/євро, російський рубль 0,3809-0,3813 грн/рубль.

Відзначимо, напередодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) після декількох днів падіння вирішив різко підняти курс долара майже на 20 копійок.

Офіційний курс на 25 червня 2021 року встановлено на такому рівні: 27,4589 гривень за 1 долар (+ 0,1852 грн). При цьому курс долара на 24 червня становив: 27,2737 гривень за 1 долар.

Що прогнозували аналітики

Згідно з прогнозами аналітиків, на цьому тижні очікувалося зростання курсу долара до гривні. Зокрема, на міжбанку передбачалося, що долар досягне позначки близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.