Курс доллара на межбанке немного снизился

Курс евро в продаже на межбанке вырос на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 7 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии понизился на 5 копеек - до 27,07 грн/долл, курс в покупке снизился также на 5 копеек - до 27,04 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,33 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,1300 - 27,1600 грн/доллар, евро 31,2988 - 31,3335 грн/евро, российский рубль 0,4248 - 0,4258 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0400 27,0700

EUR/UAH 31,2988 31,3335

RUB/UAH 0,4248 0,4258

Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200, евро 31,2699 - 31,2991 грн/евро, российский рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 7 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,13 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2713,1725 гривны за 100 долларов (+3,9025);

3131,8150 гривны за 100 евро (-7,6872).