Курс доллара на межбанке 6 августа снизился до 27,12 гривен/доллар

Евро подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 6 августа 2018 года снизился на 1 копейку - до 27,12 грн/долл, курс в покупке также снизился на 1 копейку - до 27,09 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек - до 31,30 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200 , евро 31,2699 - 31,2991 грн/евро, российский рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0900 27,1200

EUR/UAH 31,2699 31,2991

RUB/UAH 0,4250 0,4257

Напомним, 3 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000-27,1250, евро 31,3709-31,3944 грн/евро, российский рубль 0,4279-0,4285 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 7 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 августа, ослабил курс гривны до 27,13 гривен за доллар.

В обменных пунктах Украины 6 августа 2018 года курс доллара в продаже, по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек - до 27,44 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился на 10 копеек - до 27,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 августа курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,88 гривен за доллар.