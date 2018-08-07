Курс долара на міжбанку трохи знизився

Курс євро в продажу на міжбанку виріс на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 7 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок - до 27,07 грн/дол, курс купівлі знизився також на 5 копійок - до 27,04 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 31,33 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 27,1300 - 27,1600 грн/долар, євро 31,2988 - 31,3335 грн/євро, російський рубль 0,4248 - 0,4258 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0400 27,0700

EUR/UAH 31,2988 31,3335

RUB/UAH 0,4248 0,4258

Нагадаємо, 6 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1200, євро 31,2699 - 31,2991 грн/євро, російський рубль 0,4250 - 0,4257 грн/рубль.

Національний банк України на 7 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,13 гривень за долар. Офіційні курси встановлено на такому рівні:

2713,1725 гривні за 100 доларів (+3,9025);

3131,8150 гривні за 100 євро (-7,6872).