Курс доллара на межбанке немного повысился

Евро подешевел на пять копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 августа 2018 года в 13:15 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 1 копейку до - 26,98 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек - до 31,52 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,9300 - 26,9650 грн/доллар, евро 31,4623 - 31,5032 грн/евро, российский рубль 0,4302 - 0,4310 грн/рубль.

По состоянию на 13:15 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9650 26,9800

EUR/UAH 31,5086 31,5261

RUB/UAH 0,4303 0,4308

Напомним, 31 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9700, евро 31,5179 - 31,5737 грн/евро, российский рубль 0,4301 - 0,4312 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 1 августа 2018 года ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 686,6717 гривны за 100 долларов (+11,1503);

3 153,0779 гривны за 100 евро (+26,9987);

4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).