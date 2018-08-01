Курс долара на міжбанку трохи підвищився

Євро подешевшав на п'ять копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 1 серпня 2018 року о 13:15 в порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 1 копійку до - 26,98 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок - до 31,52 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,9300 - 26,9650 грн/долар, євро 31,4623 - 31,5032 грн/євро, російський рубль 0,4302 - 0,4310 грн/рубль.

Станом на 13:15 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,9650 26,9800

EUR/UAH 31,5086 31,5261

RUB/UAH 0,4303 0,4308

Нагадаємо, 31 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9700, євро 31,5179 - 31,5737 грн/євро, російський рубль 0,4301 - 0,4312 грн/рубль.

Національний банк України на 1 серпня 2018 року послабив курс гривні до 26,87 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 686,6717 гривні за 100 доларів (+11,1503);

3 153,0779 гривні за 100 євро (+26,9987);

4,3090 гривні за 10 рублів (+0,0473).