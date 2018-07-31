Курс доллара на межбанке 31 июля повысился до 26,97 гривен/доллар

Евро подорожал на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 31 июля 2018 года повысился на 10 копеек - до 26,97 грн/долл, курс в покупке повысился на 9 копеек - до 26,92 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 31,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200-26,9700, евро 31,5179-31,5737 грн/евро, российский рубль 0,4301-0,4312 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9200 26,9700

EUR/UAH 31,5179 31,5737

RUB/UAH 0,4301 0,4312

Напомним, 30 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8300-26,8700, евро 31,4179-31,4620 грн/евро, российский рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно укрепил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2675,5214 гривны за 100 долларов (-0,6292); 3126,0792 гривны за 100 евро (+15,0541); 4,2617 гривны за 10 рублей (+0,012).

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 июля 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 6 копеек - до 26,98 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился тоже на 6 копеек - до 26,72 гривен за доллар. По сравнению с данными 30 июля курс евро в продаже вырос на 17 копеек - до 31,67 гривен за евро.