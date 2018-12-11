Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,70 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снижается

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 11 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,70 грн/доллар, в покупке до 27,68 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 31,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 31,5713 - 31,6024 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6800 27,7000

EUR/UAH 31,5275 31,5447

RUB/UAH 0,4150 0,4155

Напомним, 10 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,72 - 27,74 грн/доллар, евро 31,6174 - 31,6374 грн/евро, российский рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2782,4246 гривен за 100 долларов (-5,5323 гривен).