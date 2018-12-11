Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,70 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знижується

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 11 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,70 грн/долар, купівлі до 27,68 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 31,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 31,5713 - 31,6024 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6800 27,7000

EUR/UAH 31,5275 31,5447

RUB/UAH 0,4150 0,4155

Нагадаємо, 10 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,72 - 27,74 грн/долар, євро 31,6174 - 31,6374 грн/євро, російський рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2782,4246 гривень за 100 доларів (-5,5323 гривень).