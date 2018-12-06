Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,89 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снижается

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 6 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,89 грн/доллар, в покупке до 27,87 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,5713 - 31,6024 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,8900

EUR/UAH 31,5990 31,6188

RUB/UAH 0,4159 0,4166

Напомним, 5 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,96 - 27,98 грн/доллар, евро 31,6759 - 31,6873 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,97 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2797,5656 гривен за 100 долларов (-15,027 гривен).