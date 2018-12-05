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Курс доллара на межбанке снизился до 27,98 грн/доллар

Новости » Финансы    05.12.2018 - 17:10
Курс доллара на межбанке снизился до 27,98 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 декабря 2018 года снизился на 11 копеек до 27,98 грн/доллар, курс в покупке до 27,96 грн/доллар. Курс евро снизился на 29 копеек до 31,68 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,96 - 27,98 грн/доллар, евро 31,6759 - 31,6873 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,9650     27,9800

EUR/UAH     31,6759     31,6873

RUB/UAH     0,4185       0,4192

Курс доллара на межбанке снизился до 27,98 грн/доллар

Напомним, 4 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,0300 - 28,0700 грн/доллар, евро 31,9289-31,9717 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,97 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2797,5656 гривен за 100 долларов (-15,027 гривен).

Справочное значение курса доллара на 5 декабря составило 27,97 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9770 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 4 декабря (28,1458 гривен за доллар).

НБУ на 6 декабря установил курс гривны на уровне 27,97 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,98 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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