Курс доллара на межбанке снизился до 27,98 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 декабря 2018 года снизился на 11 копеек до 27,98 грн/доллар, курс в покупке до 27,96 грн/доллар. Курс евро снизился на 29 копеек до 31,68 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,96 - 27,98 грн/доллар, евро 31,6759 - 31,6873 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9650 27,9800

EUR/UAH 31,6759 31,6873

RUB/UAH 0,4185 0,4192

Напомним, 4 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,0300 - 28,0700 грн/доллар, евро 31,9289-31,9717 грн/евро, российский рубль 0,4211 - 0,4219 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,97 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2797,5656 гривен за 100 долларов (-15,027 гривен).

Справочное значение курса доллара на 5 декабря составило 27,97 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9770 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 4 декабря (28,1458 гривен за доллар).