Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,89 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знижується

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 6 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,89 грн/долар, купівлі до 27,87 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 31,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,5713 - 31,6024 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,8900

EUR/UAH 31,5990 31,6188

RUB/UAH 0,4159 0,4166

Нагадаємо, 5 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,96 - 27,98 грн/долар, євро 31,6759 - 31,6873 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2797,5656 гривень за 100 доларів (-15,027 гривень).