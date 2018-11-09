Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,88 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 9 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,88 грн/доллар, в покупке снизился до 27,86 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,6386 - 31,6726 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4177 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8800 27,8600

EUR/UAH 31,6183 32,6382

RUB/UAH 0,4140 0,4146

Напомним, 8 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,90 - 27,92 грн/доллар, евро 31,9121 - 31,9322 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на таком уровне: 2792,6734 гривен за 100 долларов (+2,9776 гривен).