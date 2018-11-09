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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,88 грн/долар

Новини » Фінанси    09.11.2018 - 13:45
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара падає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 9 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,88 грн/долар, у купівлі знизився до 27,86 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 31,63 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9300 грн/долар, євро 31,6386 - 31,6726 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4177 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8600    27,8800

EUR/UAH     31,6183    32,6382

RUB/UAH     0,4140       0,4146

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,88 грн/долар

Нагадаємо, 8 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,90 - 27,92 грн/долар, євро 31,9121 - 31,9322 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,92 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада, встановлений на такому рівні: 2792,6734 гривень за 100 доларів (+2,9776 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар Євро подешевшав на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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