ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,16 грн/доллар

Новости » Финансы    23.10.2018 - 13:38
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вновь растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 23 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 28,16 грн/доллар, в покупке также вырос - до 28,14 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,32 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,2203 - 32,2432 грн/евро, российский рубль 0,4304 - 0,4310 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1450    28,1650

EUR/UAH     32,3076    32,3277

RUB/UAH     0,4305       0,4313

Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,16 грн/доллар

Напомним, 22 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,2358 - 32,2475 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 2808,0405 гривен за 100 долларов (-10,1596).

НБУ повысил справочный курс доллара до 28,14 грн/доллар Наличный курс доллара немного вырос
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс гривныКурс доллараМежбанк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь