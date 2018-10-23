Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,16 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вновь растет на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 23 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 28,16 грн/доллар, в покупке также вырос - до 28,14 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,32 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 32,2203 - 32,2432 грн/евро, российский рубль 0,4304 - 0,4310 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1450 28,1650

EUR/UAH 32,3076 32,3277

RUB/UAH 0,4305 0,4313

Напомним, 22 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,2358 - 32,2475 грн/евро, российский рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 2808,0405 гривен за 100 долларов (-10,1596).