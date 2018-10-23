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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,16 грн/долар

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 13:38
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знову зростає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 23 жовтня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 28,16 грн/долар, в покупці також виріс - до 28,14 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,32 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 32,2203 - 32,2432 грн/євро, російський рубль 0,4304 - 0,4310 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1450    28,1650

EUR/UAH     32,3076    32,3277

RUB/UAH     0,4305       0,4313

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,16 грн/долар

Нагадаємо, 22 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 32,2358 - 32,2475 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 2808,0405 гривень за 100 доларів (-10,1596).

НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,14 грн/долар Готівковий курс долара трохи виріс
Теми: Курс долара
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