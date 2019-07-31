Курс доллара на межбанке начал расти после утреннего обвала

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 31 июля 2019 года вырос на 8 копеек - до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос тоже на 8 копеек - до 28,00 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0950 - 25,1350 грн/доллар, евро 27,9808 - 28,0029 грн/евро, российский рубль 0,3949 - 0,3959 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,0950 25,1350

EUR/UAH 27,9808 28,0029

RUB/UAH 0,3949 0,3959

Отметим, сегодняшние торги на межбанке по доллару открылись в диапазоне 25,1000 - 25,1400 грн/доллар, евро 27,9664 - 28,0084 грн/евро, российский рубль 0,3959 - 0,3969 грн/рубль. Таким образом, с утра гривна продолжила укрепляться по отношению к иностранным валютам, однако уже к полудню курс доллара перешел к росту.

Что касается официального курса доллара, то Национальный банк Украины на 1 августа 2019 года установил его на уровне 25,02 гривен за доллар, что еще на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.