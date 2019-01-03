Курс долара на міжбанку почав 2019 рік зі зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар падає на перших в 2019 році торгах на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 січня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 20 копійок до 27,56 грн/долар, курс купівлі до 27,52 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 42 копійки до 31,36 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,5200 - 27,5600 грн/долар, євро 31,3232 - 31,3687 грн/євро, російський рубль 0,3976 - 0,3984 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5200 27,5600

EUR/UAH 31,3232 31,3687

RUB/UAH 0,3976 0,3984

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7100 -27,7600 грн/долар, євро 31,7369 - 31,7907 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2018 року - 3 січня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 грн/долар, що на 23 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 січня встановлено на такому рівні: 2768,8264 гривень за 100 доларів (+23,3285 гривень).