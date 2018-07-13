Курс доллара на межбанке не изменился

Курс евро упал до 30,51 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июля 2018 года в 12:49 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,24 грн/доллар. Курс евро в продаже понизился на 11 копеек - до 30,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2200 - 26,2400 грн/доллар, евро 30,5017 - 30,5249 грн/евро, российский рубль 0,4205 - 0,4211 грн/рубль.

По состоянию на 12:49 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2400

EUR/UAH 30,5081 30,5171

RUB/UAH 0,4208 0,4213

Напомним, 12 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2250 - 26,2350, евро 30,6150 - 30,6241 грн/евро, российский рубль 0,4224 - 0,4230 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 13 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2622,8045 гривны за 100 долларов (+0,079);

3057,6655 гривны за 100 евро (-20,1029);

4,2163 гривны за 10 рублей (-0,0072).