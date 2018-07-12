Курс доллара на межбанке 12 июля повысился до 26,24 гривен/доллар

Евро подешевел на 18 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июля 2018 года повысился на 0,5 копейки - до 26,24 грн/долл, курс в покупке также повысился на 0,5 копейки - до 26,23 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2250-26,2350, евро 30,6150-30,6241 грн/евро, российский рубль 0,4224-0,4230 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2250 26,2350

EUR/UAH 30,6150 30,6241

RUB/UAH 0,4224 0,4230

Напомним, 11 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 - 26,2300, евро 30,7927 - 30,8018 грн/евро, российский рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2622,7255 гривны за 100 долларов (+1,8083); 3077,7684 гривны за 100 евро (+7,8881); 4,2235 гривны за 10 рублей (+0,0263).

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку - до 26,28 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки - до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 июля, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,91 гривен за евро.