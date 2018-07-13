Курс долара на міжбанку не змінився

Новини Фінанси 13.07.2018 - 13:00
Фото: курс долара не змінився (pixabay.com)
Фото: курс долара не змінився (pixabay.com)

Курс євро впав до 30,51 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продажу 13 липня 2018 року о 12:49 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,24 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок - до 30,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2200 - 26,2400 грн/долар, євро 30,5017 - 30,5249 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4211 грн/рубль.

За станом на 12:49 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти      Bid         Offer

USD/UAH  26,2300  26,2400

EUR/UAH  30,5081  30,5171

RUB/UAH  0,4208    0,4213

Нагадаємо, 12 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2250 - 26,2350, євро 30,6150 - 30,6241 грн/євро, російський рубль 0,4224 - 0,4230 грн/рубль.

Національний банк України на 13 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2622,8045 гривні за 100 доларів (+0,079);

3057,6655 гривні за 100 євро (-20,1029);

4,2163 гривні за 10 руб. (-0,0072).

 

Готівковий курс долара в продажу дещо підвищився
Теги:  Міжбанк,  Курс долара,  Курс євро,  Курс рубля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС