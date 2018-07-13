Курс долара на міжбанку не змінився

Курс євро впав до 30,51 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продажу 13 липня 2018 року о 12:49 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,24 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок - до 30,51 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2200 - 26,2400 грн/долар, євро 30,5017 - 30,5249 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4211 грн/рубль.

За станом на 12:49 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2300 26,2400

EUR/UAH 30,5081 30,5171

RUB/UAH 0,4208 0,4213

Нагадаємо, 12 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2250 - 26,2350, євро 30,6150 - 30,6241 грн/євро, російський рубль 0,4224 - 0,4230 грн/рубль.

Національний банк України на 13 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2622,8045 гривні за 100 доларів (+0,079);

3057,6655 гривні за 100 євро (-20,1029);

4,2163 гривні за 10 руб. (-0,0072).