Курс доллара на межбанке еще немного вырос

Евро подешевел на две копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 3 августа 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 9 копеек до - 27,13 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки - до 31,40 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0700 - 27,1200 грн/доллар, евро 31,3633 - 31,4212 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4280 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1300

EUR/UAH 31,3709 31,4056

RUB/UAH 0,4268 0,4275

Напомним, 2 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0100- 27,0400, евро 31,3964-31,4285 грн/евро, российский рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 3 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,01 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2701,1867 гривны за 100 долларов (+4,9737).

3137,9686 гривны за 100 евро (-15,5221).